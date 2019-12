LUTTO in città. Muore padre 46enne. Lascia due figli

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio a Mario, padre venuto a mancare a 46 anni. Un terribile lutto funesta la città, si è spento Mario Pagano, la cui salma giungerà in città il 4 dicembre per i funerali. Lascia nel dolore i figli Giorgia e Luigi, il fratello Alberto e la sorella Carla, oltre i tanti amici e familiari. Un ennesimo decesso prematuro, che addolora Aversa. Le esequie si terranno il 4 dicembre alle 12 presso la Parrocchia dei SS Filippo e Giacomo (Madonna di Casaluce) ad Aversa. Numerosi i messaggi di addio per questo padre scomparso troppo presto.