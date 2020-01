ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis) – La città si è stretta attorno a Don Paolo Gaudino, dopo la scomparsa della cara mamma. Si è spenta la signora Maria, madre del parroco del paese, sposata con il signor Giovanni.

La sua dipartita e il dolore per questa scomparsa ha provocato nell’intera comunità di Orta un’enorme tristezza. In pochi minuti, centinaia i messaggi di cordoglio per lo stimato sacerdote.