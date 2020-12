LUTTO in due comunità. Enza muore a 48 anni. Lascia il marito e due figli

PARETE/FRIGNANO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio a giovane madre vittima del male. Oggi un drammatico e doloroso lutto sconvolge due comunità. Si è spenta la bellissima e raggiante Vincenza Faella, detta Enza, 48 anni, madre di due giovani figli, Federica e Ulderico, e sposata con Giuseppe Vargas. La donna ha lottato con il male del secolo che affligge inesorabilmente i nostri territori da anni, ma nonostante le cure e gli sforzi non è riuscita a batterlo, ed è volata via troppo presto.

La sua dipartita ha gettato nel dolore tutti, era di Parete, ma viveva con la famiglia a Frignano, era apprezzata da tutti per le sue doti umane, la sua sensibilità, dolcezza e disponibilità, una dolorosa perdita per tutti e in particolare per i suoi figli. I funerali si terranno domani alle 10 presso la Chiesa SS Maria dell’Arco a Frignano poi la salma sarà trasferita al cimitero di Parete. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per i suoi cari.