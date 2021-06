GALLO MATESE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese, va via Giovanni Iemma 51 anni. Oggi una dolorosa notizia sconvolge la comunità , la dipartita dello stimato e conosciuto Giovanni Iemma, figlio di Pasquale e Pasqua e fratello di Domenico Adriano. I funerali si celebreranno oggi alle 16 presso la Chiesa Ave Gratia Plena a Gallo Matese. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia.