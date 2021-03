CARINOLA – Lacrime e dolore in queste ore nella frazione di Casanova di Carinola per la scomparsa della giovane Pasqualina Machera, per tutti Lina. La notizia della sua precoce dipartita getta l’intera comunità nel dolore. Solo pochi giorni fa la comunità si era stretta in preghiera affinchè avvenisse il tanto atteso miracolo ma questa mattina purtroppo si è appresa la triste notizia.