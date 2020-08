LUTTO. Maria Grazia muore a 54 anni. Lascia una figlia

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in città addio Maria Grazia giovane madre. Stamani una ennesima terribile notizia sconvolge la comunità, è venuta a mancare a soli 54 anni Maria Grazia Aloi, madre di una bellissima ragazza, e sposata con Atronne, la donna conosciuta e stimata in città si è spenta troppo presto gettando ttti nello sconforto. I funerali si terranno domani mattina alle 10 presso la Chiesa Dell’ Annunziata ad Aversa, alla presenza di amici e parenti per l’ultimo saluto. Tanti i messaggi di addio per Maria Grazia.