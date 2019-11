LUTTO. Muore giovane di CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis)- Addio al dottor Pasquale Turco, giovane deceduto per una malattia. Un secondo lutto funesta la cittadina dell’agro aversano, dopo il dolore per la morte di Gianluca Barallo, ora anche un altro giovane di Casal di Principe è venuto a mancare sconvolgendo l’intera comunità. A rendere noto i lutti che hanno addolorato tutti il sindaco Renato Natale che scrive: “Domenica triste, due giovani vite sono volate via. Malattia o incidente sono un dolore profondo per i familiari. Come Sindaco,e sopratutto come padre sono vicino ai parenti dei due giovani deceduti. La solidarietà del sindaco e di tutto l’amministrazione è un atto doveroso oltre che profondamente sentito, anche se so bene che non potrà lenire il loro dolore.” Un amico di Pasquale scrive: “Stamattina voglio dare un abbraccio forte di condoglianze alla famiglia turco per la perdita del dottor Pasquale mio amico! R.I.P Sempre sorridente anche dopo l’intervento!!!!“.