LUTTO. Muore il noto commerciante Paolo D’Alterio

AVERSA – E’ morto il commerciante Paolo D’Alterio, molto noto ad Aversa per essere il titolare di un negozio di abbigliamento sito in via Roma. Paolo non è riuscito, purtroppo, a sopravvivere al male che l’aveva colpito. A piangerlo anche la comunità di Giugliano.

“Aversa ha perso uno degli amici più cari ,una delle persone migliori che avessimo mai avuto l’onore di conoscere un validissimo imprenditore dai sani principi morali ,persona brillante, altruista sempre disponibile ad aiutare gli altri…una perdita incredibile per tutti ….non ti dimenticheremo mai…ciao Paolo” hanno scritto gli amministratori della pagina facebook Aversa città dello shopping.

Commosso anche il ricordo del direttivo Confesercenti di Giugliano: “Addolorati, condividiamo l’immenso dolore che ha colpito la famiglia D’Alterio per la scomparsa dell’amico Paolo.”