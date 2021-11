LUTTO. Muore madre 65enne, lascia il marito e tre figli

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio Elisa Chiacchio,65 anni. Una dolorosa perdita affligge la comunità, la prematura dipartita della conosciuta ed amata Elisa, nipote dell’ex sindaco Nicola Picone e figlia dell’ex amministratore comunale Carmine Chiacchio. La donna dopo aver lottato contro il male si è spenta lasciando il marito Angelo Picone, e i figli Elvira, Luigi e Anna. I funerali si terranno oggi alle 15:30 presso la Parrocchia di S. Eufemia a Carinaro. Tanti i messaggi di addio, questo il cordoglio dell’ex assessore Giuseppe Barbato “LUTTO CHIACCHIO/PICONE: ieri è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti noi la carissima ELISA CHIACCHIO, di anni 65 coniugata Picone. Figlia di Carmine e di Anna Sglavo una delle famiglie più laboriose e conosciute a Carinaro: oltre a crescere nella l’armonia familiare, il papà era stato un nostro amministratore comunale negli anni ‘70, il cognato Nicola Picone aveva ricoperto il ruolo di Sindaco nei primi anni ‘ 90. Era una donna, una sposa, una mamma ma soprattutto un’amica di tutti noi. Chi vi scrive ha avuto il privilegio di frequentare la loro casa e posso dire vi che nonostante fosse una famiglia numerosa era sempre unita e solidale verso loro e verso tutti chi la frequentava. La nostra Elisa in sposa era andata ad abitare nel popoloso rione di Arret a Chies e anch’ella aveva stabilito rapporti cordiali con la famiglia del marito e con il vicinato. Ricordo che assieme a Luisa Cardone, a zia Lucia prima con le figlie poi, alle altre amiche del rione si interessavano di erigere l’altare per la festa del “ Corpus Domini” e di tutte le problematiche che da anni attanagliano quella zona come le frequenti alluvioni. Come non ricordare la sua partecipazione attiva alle funzioni della nostra parrocchia, ai pellegrinaggi e gite che organizzavamo. La sua repentina dipartita dovuta ad un male crudele al quale si è dovuta arrendere in pochi mesi lascia un vuoto incolmabile dentro tutti noi. Al caro marito Angelo, agli amati figli Elvira, Anna e Luigi, ai Germani Alfonso, Domenico, Concetta,Paolo, Carmela , Rosetta e Mariantonia, alla nuora, ai cognati e ai parenti tutti le mie sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo Carinarese. Carinaro perde un’altra sua figlia, il rione Aret a Chies un pilastro della sua vita sociale. La famiglia perde sicuramente la colonna portante della casa, noi tutti un’amica affettuosa e sincera. Elisa cara questo non era ancora il momento di lasciarci, avevi ancora tanta voglia dì vivere. Chi mai potrà scordare la tua proverbiale allegria, le tue battute sempre pronte, il tuo spirito gioviale. A Dio affidiamo la Sua anima eletta, a Sant’ Eufemia la sua intercessione e alla Vergine del S. Rosario di Pompei la sua guida nella Gerusalemme celeste. Riposa in pace Eli”