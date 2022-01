LUTTO. Muore direttore dell’Agenzia delle Dogane. Oggi i funerali

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio allo stimato direttore dell’Agenzia della Dogane, dr Levita Armando 74 anni. Una dolorosa perdita ha sconvolto la comunità, la dipartita improvvisa dello stimato dirigente, che per anni ha lavorato sia presso Bologna che Caserta, presso l’Agenzia delle Dogane.

Levita lascia la moglie Teresa Di Ronza e i figli Luigi e Giacomo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 presso la Parrocchia di S. Eufemia Carinaro.

Numerosi i messaggi di addio per lo stimato professionista, ecco l’addio dell’ex assessore Giuseppe Barbato “CARINARO PIANGE IL DIRETTORE ARMANDO LEVITA NON È PIÙ: ieri nella tarda mattinata come un fulmine a ciel sereno abbiamo appreso della dipartita del carissimo Armando. Figlio di Luigi e di Ida Ferretti appartenente ad una famiglia laboriosa, conosciuta e stimata nella nostra piccola comunità. Chi vi scrive era legatissimo al carissimo Armando e a tutti componenti del suo nucleo familiare. Armando era direttore tributario dell’UTF poi divenuto Agenzia delle Dogane prima a Bologna e poi a Caserta e da qualche anno era in quiescenza. Aveva 74 anni. Democratico Cristiano convinto, cresciuto nelle fila dell’Azione Cattolica di don Gennaro Morra, è stato Consigliere Comunale di Carinaro tra il 1975 e il 1980, poi assessore e vicesindaco nella consiliatura dal 1980 al 1985. Sposato con Teresa Di Ronza proveniente dalla vicina Gricignano di Aversa con la quale era legatissimo, Armando era una persona disponibile, intelligente, uno sposo esemplare, un padre amorevole e un nonno di tre splendidi nipoti, che amava tantissimo. Quanti ricordi mi affiorano nella mente: Armando era molto amico di mio padre ed egli mi ricordava sempre che quando la buonanima di suo padre Ninotto ebbe un malore fu mio padre Antonio a soccorrerlo anche se poi mori’ rimase in sua compagnia fino alla esposizione della salma. E in tanti anni di frequentazione nella nostre conversazioni si parlava quasi sempre delle vicissitudini amministrative che attanagliavano la nostra Carinaro. Ricordo la sua gioia allorquando il primogenito Luigi vinse il concorso in magistratura con quanta enfasi e orgoglio ne parlammo. Poi ancora allorquando il secondogenito Giacomo si laureò e successivamente vinse il concorso al nostro comune: sempre fiero e compiaciuto. Armando era legatissimo alla “sua “Carinaro. Bisogna anche evidenziare che non solo era orgoglioso dei due figli ma era anche fiero ultimamente che Giacomo fosse diventato il comandante della Polizia Locale della “ suo” paese. Certamente posso affermare che Armando era un Carinarese Doc, pacato, buono e saggio. In questo momento di dolore un abbraccio e la mia vicinanza alla consorte Teresa, ai cari figli Luigi e Giacomo, alle nuore Paola e Giulia, ai cognati, ai nipoti e alle care famiglie Levita e Di Ronza. A Dio affidiamo la Sua anima eletta. Grazie Armando per quello che hai fatto per Carinaro; grazie per la Tua pregiata amicizia; grazie per tutto. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace carissimo Armando “