LUTTO NEL CALCIO. CASERTANA FC. Addio a mister Tobia, i falchetti salutano “Il cinghiale”

Il cordoglio della società per la scomparsa dell’allenatore.

CASERTA. La Casertana FC esprime il suo cordoglio per la scomparsa di mister Claudio Tobia. Indimenticato allenatore rossoblu; simbolo di un calcio fatto di valori, rispetto e tanto lavoro.

Da sempre amato dai tifosi rossoblu. Soprannominato “il Cinghiale“, ha allenato la Frattese nella stagione 1974-1975, la Casertana nel 1977-1978 (promozione in Serie C2), il Pescara nel 1979-1980, la Reggina nel 1983-1984 (promozione in Serie C1), il Catanzaro nel 1986-1987 (promozione in Serie B), la Salernitana nel 1987-1988, il Mantova nel 1991-1992, la Sambenedettese nel 1992-1993, la Narnese nel 1997-1998, il Latina nel 1998-1999, la Polisportiva Alghero nel 2005-2006, il Bastia nel 2006-2007. Il massimo palcoscenico della sua lunga carriera è stato con l’Avellino quando, nel corso della stagione 1981-1982, da allenatore in seconda, ha esordito in Serie A al posto del dimissionario Luís Vinício, battendo il Napoli con il risultato di 3-0. Rimane quindi alla guida della squadra irpina fino al termine della stagione, così da totalizzare complessivamente 9 gettoni di presenza nella massima serie