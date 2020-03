Lutto nel mondo della medicina. Morto il dottor Raffaele Gallucci, patron di Antares

SAN MARCO EVANGELISTA – E’ deceduto improvvisamente il patron del centro di riabilitazione Antares, Raffaele Gallucci. La struttura, sita su Viale Carlo III, nel tratto che ricade nel comune di San Marco Evangelista, è un vanto in provincia di Caserta e punta di diamante per la cura di persone con difficoltà neurologiche. L’ultima uscita in pubblico del dottor Gallucci, risale a gennaio scorso, quando fu inaugurato il nuovo reparto dedicato alla sperimentazione di apparecchiature di alta tecnologia riabilitativa e robotica.