Lutto nel mondo politico. Addio a Carlo Cicatiello

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo politico, addio allo storico Carlo Cicatiello. Si è spento uno storico esponente comunista, un pezzo di storia della comunità, che negli anni ha sempre contribuito a tutelare e a far crescere il suo amato paese. Un imprenditore onesto e determinato, una persona prebene, che lascia quate Terra e un segno in tutti coloro i quali lo hanno conosciuto.

Toccante l’addio del sindaco Giuseppe Dell’Aversana “Ho saputo della scomparsa di Carlo Cicatiello e questo mi rattrista poiché rappresenta una perdita per il nostro paese, possiamo ben dire che oggi un pezzo di storia ci lascia. È scomparso oggi un protagonista della vita politica del nostro Paese, un uomo che ha vissuto con forte passione ed impegno la sua vita sociale! Da tutti era affettuosamente chiamato Carluccio ed ha sempre avuto una visione “ politica “ del mondo interpretando con acume e diligenza la sua lunghissima esperienza politica. Amava la politica e la viveva tutt’uno con la vita senza distinzione. Tutti coloro che nel corso degli ultimi cinquant’anni hanno svolto ruoli politici o di amministratori comunali a Sant’Arpino hanno avuto modo di incontrare Carlo Cicatiello . Personalmente sono grato a lui per i consigli ed il forte sostegno datomi nella mia prima esperienza da sindaco (1994/98) insieme a tutta le storiche personalità della sinistra santarpinese. Con lui ho sempre avuto un rapporto di stima e rispetto. Carlo ha sempre militato dalla stessa parte politica ed ha visto crescere e maturare diverse generazioni di politici del nostro territorio restando sempre protagonista nel dibattito sullo sviluppo sociale di Sant’Arpino.Ricordo tantissime discussioni sui temi politici locali, sempre lucido , sempre passionale, per lui la politica era lotta per cambiare la nostra realtà. Oggi, dopo una lunga malattia, è andato via lasciandoci privi di un punto di riferimento con una grande amarezza ed un vuoto profondo.Partecipo al dolore della moglie e dei figli e di tutti i suoi familiari.Riposa in pace Carluccio.“