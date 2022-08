CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo politico e scolastico, addio alla madre dei fratelli Ferraro. Una dolorosa perdita ha sconvolto la comunità, la scomparsa della signora Ferraro, madre di Roger, Angelo e Sebastiano deceduto a causa di un brutto male. Appena appresa la notizia centinaia di messaggi di cordoglio per la famiglia. I figli hanno voluto salutare con grande affetto la madre, Roger Ferraro :“Mamma, sarai sempre nel mio cuore … perché lì sei ancora viva. Grazie per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Addio mamma!”

Angelo Ferraro: “Mamma, ci hai lasciato bellissimi ricordi, il tuo amore è ancora la nostra guida, anche se non possiamo vederti, sei sempre al nostro fiancoBuon Viaggio!”