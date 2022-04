LUTTO NELLA SCUOLA. Muore la maestra Giovanna, il ricordo di una ex alunna

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla maestra Giovanna Di Cicco 56 anni. Una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità e il mondo della scuola, la prematura dipartita dell’amata e stimata maestra Giovanna, una donna bella, dolce e gentile che troppo presto lascia questa Terra. I funerali si terranno oggi alle 17 presso la Chiesa Santa Maria dell’Arco ad Aversa. Tanti i messaggi di addio. Una ex alunna scrive: “Buon viaggio alla maestra può buona che eri .Quando si muore si va in un mondo migliore, il dolore rimane solo per chi é in vita. Fatevi forza pensando che se per voi adesso è un momento di dolore ,per lei questo è un momento di pace. Buon viaggio amica mia.”