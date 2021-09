LUTTO NELLO SPORT CASERTANO, muore giovane arbitro

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Addio al giovanissimo Domenico Farro, arbitro di pallacanestro e studente. Oggi una terribile notizia sconvolge la comunità la prematura scomparsa del bellissimo e gentile ragazzo, Domenico Farro, che studiava con grande profitto ed era un riconosciuto e qualificato arbitro di pallacanestro di Caserta. Il giovane figlio del dermatologo dr Pietro Farro e della prof. Teresa Gentile è venuto a mancare prematuramente, gettando tutti nel dolore più profondo. Questo il cordoglio del Gruppo Arbitri Pallacanestro Caserta “Oggi ci ha lasciato Domenico Farro, sempre orgoglioso nell’indossare quella divisa da arbitro che tanta gioia gli ha trasmesso (ma soprattutto ci ha trasmesso) ed ancor più, fiero di far parte del nostro gruppo arbitri. Un ragazzo unico e speciale. Da oggi fischierà da lassù anche per noi. Tutti gli arbitri, Udc e tesserati del gruppo Arbitri Pallacanestro Caserta si uniscono e si stringono con affetto al dolore della famiglia Farro/Gentile. “

