LUTTO per il pm Cesare Sirignano: è mancato il padre, già direttore di una sezione dell’Agenzia delle Entrate

Una vita vissuta lavorando sempre per coniugare il totale rispetto delle regole con l’umanità della solidarietà verso i cittadini in difficoltà

PIEDIMONTE MATESE – Un grave lutto ha colpito il magistrato, oggi in servizio da sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Aversa-Napoli nord, Cesare Sirignano: si è spento, infatti, il padre Nicolangelo, figura di spicco nel contesto territoriale matesino per il modo con cui ha svolto per anni e anni la sua funzione di direttore dell’Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese, riuscendo a coniugare il rigore necessario per lo svolgimento di un’attività delicata con un’umanità, frutto di un carattere nobile, espressa attraverso una disponibilità ad affrontare i problemi dei cittadini in difficoltà in modo che questi potessero uscirne senza realizzare forzature e senza compiere la scelta estrema di non pagare le tasse e i tributi.

Nicolangelo Sirignano era un matesino di adozione, ma era avvertito come un matesino doc per come si era felicemente integrato in una comunità che lo ha stimato incondizionatamente.

Nicolangelo Sirignano, i cui funerali si sono svolti nella giornata di mercoledì nella chiesa di San Gennaro al Vomero, oltre a Cesare, lascia la moglie Pina, l’altra figlia Stefania e i nipoti Mauricio, Andrea, Roberta e Marco.