“Ma Donne – Madre e vita in Terra di Lavoro”: la presentazione del volume nella suggestiva cornice della Basilica Benedettina

Presenti monsignor Visco arcivescovo di Capua e monsignor Ernesto Rascano

CAPUA – (ti.pa) È stato presentato nella suggestiva cornice della Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis, il volume “MA DONNE madre e vita in Terra di Lavoro” a cura di don Francesco Duonnolo e don Battista Marcello, con fotografie di Bruno Cristillo. Un’opera, unica che traccia un itinerario visivo di rappresentazioni mariane di Terra di Lavoro dalla Madonna della Basilica di Sant’ Angelo in Formis alla Vergine col bambino della Cappella Egizi a Caiazzo. Una raccolta illustrata con splendide foto che raccontano con le immagini un capitolo della storia dell’arte figurativa religiosa in Campania Alla presentazione erano presenti monsignor Visco arcivescovo di Capua monsignor Ernesto Rascano, responsabile beni culturali Bce, vescovo di Acerra, avvocato Giuseppe Dessì, dott. Roberto Ricciardi presidente BBC Terra di Lavoro