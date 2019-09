MADDALONI. A bordo della sua Mercedes con 50 grammi di hashish, 34enne finisce ai domiciliari. IL NOME

MADDALONI (red.cro.) – I carabinieri della Stazione di Cancello, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Michele Savinelli, 34 anni, del posto. L’uomo, alla guida della propria autovettura Mercedes classe “B” è stato fermato in via Grotticella per un controllo. Nella circostanza i carabinieri, a seguito di una perquisizione veicolare e personale, lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente gr. 50 di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori gr. 10 di hashish, gr. 9 di marijuana e materiale vario per il confezionamento.

L’arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.