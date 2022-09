MADDALONI. Al via l’XI edizione della Road Runners

Sono oltre 1200 i partecipanti che si confronteranno sul percorso di 10 chilometri

MADDALONI – E’ tutto pronto per l’XI edizione della Road Runners Maddaloni organizzata dall’omonima società podistica in programma domenica 18 settembre. Sono oltre 1200 i partecipanti che si confronteranno sul percorso di 10 chilometri molto tecnico e, per questo, non semplice da affrontare. Una delle grandi novità del percorso di quest’anno è il passaggio all’interno del cortile del Villaggio dei Ragazzi, luogo storico per la città di Maddaloni. Con la pettorina numero uno correrà l’atleta più anziano della competizione, Antonio Dell’Orologio con i suoi 82 anni che, domenica scorsa, ha completato il percorso dei 10 chilometri di Marcianise con il tempo di 67 minuti. Ai nastri di partenza, comunque, diversi atleti da tenere sott’occhio che, sulla carta, si contenderanno il podio. Godono dei favori del pronostico, in ambito femminile Teresa Stellato, Emilia Di Iulio, Barbara Travaglio, Francesca Maniaci e Martina Amodio. Il presidente Michele Campolattano ha curato ogni dettaglio della corsa, mettendo a punto una macchina organizzativa praticamente perfetta. Coloro che hanno già vinto la corsa sono i dieci ragazzini che soffrono del disturbo dello spettro autistico che correranno un tratto di via Pietro Colletta grazie alla spinta del pediatra Stefano Piccolo che ha colto l’occasione della marcia per sperimentare questa particolare forma di sport e di inclusione.