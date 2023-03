MADDALONI. Alfonso Bolognesi e Raffaele Crisileo: una tragedia vissuta insieme. Nuova presentazione del libro alla “Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Don Salvatore D’Angelo”

MADDALONI – Mercoledì 8 marzo prossimo alle 10.00 presso la “Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Don Salvatore D’Angelo“ a Maddaloni la seconda presentazione del volume.

Modererà l’evento la docente universitaria Mena Minafra. Testimonial il noto penalista romano Giuseppe Cincioni, avvocato di lungo corso della Grande Scuola di Avvocatura capitolina del compianto prof. Giovanni Aricò. Precederanno i saluti istituzionali del Commissario Straordinario della Fondazione dott. Felicio De Luca e del Decano dei Penalisti, l’avv. Vittorio Giaquinto.

Poi relatori di spessore, il prof. Raffaele Santoro, il giornalista Ernesto Genoni e l’avv. Mario Romano, si interrogheranno sui temi trattati nel libro : dall’errore giudiziario, al carcere possibile, al tema del processo e dei mass media fino alla testimonianza del protagonista della vicenda e alle motivazioni che hanno ispirato l’ autore del libro.

Una

storia vera, quella di Alfonso Bolognesi, conclusasi dopo 14 anni di processi. Ospite l’autore del volume Raffaele Crisileo e con lui la “ Vittima Innocente “ protagonista del libro: il maresciallo Alfonso Bolognesi.



Sarà

lui a raccontare il suo vissuto in carcere da innocente. Dopo interverranno l’avv. Mario Romano, il giornalista Ernesto Genoni, il prof. Raffaele Santoro. Concluderà l’autore, l’avv. Raffaele G. Crisileo.Il libro sta avendo molto successo e sono programmate altre presentazioni anche in Istituti di Detenzione.La storia del maresciallo Bolognesi continua a commuovere gli italiani. Egli, da comandante dei Carabinieri, sottoposto per 14 anni a tre procedimenti penali e condannato, per uno di questi, dopo 5 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere (interamente espiati ), in fase di revisione fu definitivamente assolto.Continua intanto l’iniziativa del libro sospeso con la vendita del volume “Vittima Innocente. Un errore giudiziario. Il caso Alfonso Bolognesi”.Il testo è in vendita su Ebay e in varie librerie : chi vuole compra due libri e uno lo lascia per i detenuti.