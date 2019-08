MADDALONI (red.cro.) – Sono stati visti dal proprietario di casa proprio mentre erano in azione in una casa di via Cancello a Maddaloni. Martedì sera, 5 ladri hanno di farsi largo in un’abitazione per depredarla.

Il padrone di casa li ha “accolti” facendo scattare l’allarme e la fuga della banda, che a quel punto a quasi investito l’uomo durante la fuga.