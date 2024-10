MADDALONI. Donna cade dal balcone e muore

Si chiamava Filomena

MADDALONI – Aveva 68 anni e si chiamava Filomena Farbo la donna deceduta questa mattina, domenica, in seguito a una caduta dal balcone della sua abitazione, un appartamento al secondo piano in via Libertà.

L’impatto con il suolo ha provocato un politrauma e ferite molto gravi. È stata trasportata con urgenza in ospedale dove è deceduta poco dopo. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni. L’ipotesi è che abbia compiuto un gesto estremo.

L’autorità giudiziaria ha liberato la salma per il funerale.