MADDALONI. Furto al bar tabacchi, malviventi in fuga con il bottino

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia

MADDALONI – Furto al bar tabacchi “Izzo” in via della Libertà a Maddaloni. I malviventi sono entrati in azione questa mattina alle 4:00. Scassinato l’ingresso in pochi minuti sono riusciti ad entrate nel locale facendo razzia di quanto disponibile ed arrecando danno agli arredi per poi dileguarsi con il bottino. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini del caso.