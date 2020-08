MADDALONI. Incendiati rifiuti e sterpaglie in viale dello Sport. Danni alla rete Telecom

MADDALONI – Continuano gli interventi per incendio di rifiuti misti alle sterpaglie che hanno caratterizzato l’intera giornata di oggi e che hanno visto varie squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta impegnate fin da questa mattina. Nel tardo pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede Centrale del Comando di Caserta è intervenuta nel comune di Maddaloni in viale dello Sport per un incendio sterpi con rifiuti misti per una superficie di circa 150mq. Nell’incendio sono rimasti coinvolti anche alcuni pali della rete Telecom per la cui messa in sicurezza è stato necessario anche l’utilizzo dell’autoscala proveniente sempre dalla sede Centrale del Comando. Le cause sono in corso di accertamento a seguito di indagini da parte dei Vvf.