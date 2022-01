MADDALONI. Incidente stradale su via Cancello, auto colpisce macchina in sosta

MADDALONI – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Maddaloni, lungo via Cancello. Un’auto in sosta è stata presa in pieno da una vettura che stava transitando sulla strada, in una zona non distante dal distributore di benzina che insiste su quella via.

Non è ancora chiaro il motivo per cui l’uomo abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro la vettura in sosta, ma nelle prossime ore si cercherà di capire la dinamica e sarà compito degli agenti della Polizia municipale già giunti sul posto.