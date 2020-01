MADDALONI. Interrogata la figlia dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. Il gip ha deciso: Ilaria resta ai domiciliari

MADDALONI – E’ stata interrogata questa mattina Ilaria Cioffi, la figlia 24enne dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, ora in carcere. La giovane, durante l’udienza nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso di far uso di droga ma ha negato che i 30 grammi di cocaina, racchiusi in 69 involucri, trovati dagli agenti del commissariato di Maddaloni il 30 dicembre scorso, durante la perquisizione dell’auto, servissero per lo spaccio. Questo però, non ha convinto il gip, che gli ha negato la revoca della misura cautelare confermando per lei gli arresti domiciliari.