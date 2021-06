MADDALONI. Le conseguenze psicologiche del Covid. Dibattito in diretta streaming di “Cambiamo insieme”

MADDALONI – Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme Maddaloni”, guidato dal Vice Sindaco Luigi Bove e dal Consigliere Comunale Salvatore Pasquale De Rosa, ha presentato la terza diretta streaming su un tema particolarmente sentito da varie fasce di età. La diretta, andata in onda sulla pagina Facebook del movimento “ Cambiamo Insieme – Patto per Maddaloni”, ha avuto come tema “le conseguenze del Covid sul benessere mentale delle persone e i benefici derivanti dal supporto terapeutico”. Ospite principale: la dottoressa Tonia Bellucci Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. L’evento è stato seguitissimo anche a causa della stringente attualità .