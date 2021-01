MADDALONI – Sono stati attimi di tensione quelli che si sono vissuti questa notte a Maddaloni in via Bixio. Una lite tra un 50enne, ristretto agli arresti domiciliari, e la sua compagna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma tra i due. L’uomo, sembrerebbe, aver accusato un leggero malore a seguito dei momenti di tensione vissuti.