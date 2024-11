MADDALONI. Malore improvviso, anziano trovato morto in casa

A farne la scoperta è stato il nipote quando, poco dopo le 19:00, si è recato a fare visita al nonno

MADDALONI – Accusa un malore mentre è solo in casa e muore

E’ quanto accaduto ieri sera in un’abitazione in via Montano a Maddaloni. Nicola Affinito, 67 anni, ha accusato un malore mentre era solo in casa. A farne la scoperta il nipote che intorno alle 19:00 si è recato a fare visita al nonno e lo ha trovato privo di vita, stroncato, probabilmente, da un arresto cardiaco.

Il rito funebre verrà celebrato, domani, alle ore 9:30 presso la Chiesa San Francesco D’Assisi in Maddaloni.