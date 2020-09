MADDALONI (red.cro.) – E’ stato arrestato in flagranza di reato Domenico Maccarone, 33enne di Maddaloni. L’uomo è stato fermato in queste ore dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti e tentata estorsione. Gli uomini dell’arma hanno fermato l’uomo nella sua abitazione di via Santa Margherita, non nuovo alla cronaca cittadina.