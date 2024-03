MADDALONI. Malviventi in azione: svaligiato tabacchi in pieno giorno

Hanno approfittato della pausa pranzo del proprietario e si sono fatti scudo con un …

MADDALONI – Malviventi in azione, ieri all’ora di pranzo, in via San Francesco d’Assisi a Maddaloni. I malviventi hanno atteso la chiusura per ora di pranzo e sfruttando la presenza di un camion parcheggiato in zona, che ostruiva la visuale, i malviventi hanno avuto accesso all’attività aprendo la saracinesca con una chiave universale.

Fatta irruzione all’interno dei locali hanno portato via sigarette e gratta e vinci per un ammanco di circa 3mila euro. Le indagini sono affidate alla polizia del locale commissariato