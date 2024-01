MADDALONI. “Mente Comune”: venerdì il convegno “Tra lavoro e famiglia… donne equilibriste”

La presidente Marianna Iorio: “E’ l’occasione per presentare il nostro gruppo di volontariato e i servizi che intendiamo fornire a tutti i residenti della provincia per ciò che riguarda il sociale”.

MADDALONI La neonata associazione provinciale ‘Mente Comune’ della presidente, onorevole Marianna Iorio, organizza il giorno 26 Gennaio, alle ore 19, presso la sala ‘Iorio’ della Biblioteca Comunale di Maddaloni, il convegno dal titolo ‘Tra lavoro e famiglia…Donne equilibriste’ organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania ed in collaborazione con il Comune di Maddaloni.

Parteciperanno alla manifestazione gli Onorevoli Marta Schifone, Marco Cerreto, Stefano Graziano e Gianpiero Zinzi. Inoltre prenderanno parte all’evento, gli Onorevoli Regionali Maria Luigia Iodice, Antonella Piccerillo e Vincenzo Santangelo. Nel parterre figureranno anche il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, l’Assessore Comunale alle Pari Opportunità Annarita Santangelo, la dott.ssa Veronica Simeone dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania – Referente del gruppo di lavoro ‘Psicologia perinatale’, il Pediatra, dott. Stefano Piccolo e l’avvocato Valeria Barletta, Presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Caserta.

“E’ l’occasione -spiega il numero uno dell’Associazione ‘Mente Comune’, Marianna Iorio, già Deputato della Repubblica Italiana – per presentare il nostro gruppo di volontariato e i servizi che intendiamo fornire a tutti i residenti della provincia di Caserta per ciò che riguarda il sociale. Cominciamo la nostra serie di incontri con il tema della donna e con le numerose peripezie quotidiane che è costretta ad affrontare tra lavoro, famiglia e vita privata. Faremo il punto sulle azioni che stanno mettendo in campo le Istituzioni, nazionali e regionali, in favore delle giovani e meno giovani, delle madri, delle mogli e delle compagne. In futuro, poi, ci occuperemo anche di altri temi che riguardano il welfare perché oggi, molto più di ieri, ci sono tante famiglie che hanno bisogno di informazioni su quelli che possono i vantaggi che lo Stato ha posto o sta ponendo in essere. Apriremo un vero e proprio sportello che vorrà essere il tramite tra le Istituzioni e le persone. Ringrazio il Sindaco e la città di Maddaloni per averci ospitato in questa occasione, l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania per il patrocinio, gli ospiti e le persone che interverranno venerdì prossimo. Siamo a disposizione di chiunque possa avere bisogno della nostra collaborazione gratuita. Per contatti potete scrivere direttamente sulla pagina facebook della sottoscritta ‘Marianna Iorio’, vi risponderò personalmente”. L’evento di venerdì 26 Gennaio sarà trasmesso integralmente in diretta contemporanea sulla pagina facebook della testata giornalistica ‘Goldwebtv’ e su ‘Marianna Iorio’.