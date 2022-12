MADDALONI. Mercato agro-alimentare, via libera al piano di rilancio dell’assessore Cioffi

La giunta comunale ha approvato la proposta che prevede la realizzazione di una piattaforma logistica a temperatura controllata, la progettazione di una piattaforma digitale per la block chain, il posizionamento di un impianto di compostaggio elettromeccanico a ciclo aerobico.

MADDALONI La giunta comunale ha approvato, dopo una breve relazione del sindaco Andrea De Filippo, la proposta denominata “Sviluppo Sostenibile e transizione digitale del Mercato Agro-Alimentare di Maddaloni per una interconnessione tra società, economia e ambiente”.

Il progetto, candidato per l’avviso pubblico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e finanziabile dall’Unione Europea attraverso risorse della Next Generation Eu, prevede, sostanzialmente, la realizzazione di una piattaforma logistica a temperatura controllata, la progettazione di una piattaforma digitale per la block chain, il posizionamento di un impianto di compostaggio elettromeccanico a ciclo aerobico adeguato alla produzione di rifiuto umido proveniente da scarti alimentari pari a circa 1250 tonnellate l’anno.

Garantita

Garantita la sostenibiltà degli interventi dal posizionamento, sul nuovo capannone dedicato ad ospitare i frigoriferi della logistica, di un potente impianto fotovoltaico in grado di garantire la produzione di 499,5 KWp.

“Si

Si tratta di un progetto ambizioso – dichiara l'assessore– con il quale vorremmo dare un impulso anche attraverso il recepimento di nuovi valori sui quali improntare la vision futura della struttura. La valutazione è attesa, come stabilito dal bando, entro il 31 dicembre e, quindi, non ci resta che incrociare le dita con la convinzione di aver fatto il meglio che era nelle nostre possibilità".