MADDALONI. Ottantenne trovato in una pozza di sangue: muore dopo corsa in ospedale

MADDALONI – Potrebbe essere stato ucciso Pasquale Cattolico, l’ottantenne trovato, questa notte, in una pozza di sangue nella sua abitazione in via Baldina alla periferia di Maddaloni.

La vittima, commerciante dell’usato con precedenti per reati contro il patrimonio, era stata ritrovata in fin di vita nella tarda serata di mercoledì.

Al momento del ritrovamento presentava evidenti segni di colluttazione. Allertato il 118 è stato trasportato d’urgenza presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le gravi lesioni sono però state fatali: è spirato in tarda mattinata.

Sulla vicenda indagano gli uomini della Squadra Mobile delle Questura di Caserta.