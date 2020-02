MADDALONI – Paura nel pomeriggio di ieri in via Piero Gobetti a Maddaloni. Una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione a causa di un pericolo di crollo. Quando i vigili sono arrivati sul posto, hanno riscontrato, durante il sopralluogo, danni al ballatoio e in altre zone del primo piano della palazzina. A quel punto, per motivi di sicurezza, per la famiglia è stata disposta l’evacuazione dall’edificio.