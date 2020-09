MADDALONI – Sembrerebbe esserci una lite finita male dietro l’aggressione ai danni di un 48enne di Maddaloni. Sono stati i passanti a segnalare la presenza in strada, nei pressi dell’Ovviesse, in via Caudina di un uomo riverso sull’asfalto sanguinante e con evidenti segni di percosse. Allertati i soccorritori del 118 il 48enne è stato trasferito all’ospedale di Marcianise in condizioni non gravi.