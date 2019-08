MADDALONI. Preso in pieno da un’auto in corsa operatore ecologico

MADDALONI (Christian e Lidia de Angelis) – Stamani intorno alle 10:00 in via Campolongo, nei pressi della villa comunale. L’uomo è dipendente della ditta della raccolta dei rifiuti e stava operando in zona quando all’improvviso una vettura, una Fiat Panda di colore azzurro, l’ha preso in pieno, investendolo.

La vittima è finita in terra riportando gravi lesioni e ferite agli arti inferiori e alla testa. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo trasportandolo in ospedale, mentre la polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fortunatamente non è in pericolo di vita l’uomo investito.