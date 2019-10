MADDALONI. Raffica di controlli al cimitero. “Pizzicati” parcheggiatori abusivi e un fioraio evasore

MADDALONI – In vista della prossima commemorazione dei defunti e della festività di Ognissanti, in data

odierna, personale del Commissariato di P.S. di Maddaloni ha provveduto ad intensificare i servizi



di controllo del territorio, interessando, in modo particolare, l’area antistante la zona cimiterialedel Comune di Maddaloni (CE), al fine di contrastare ogni forma di abusivismo commerciale el’attività dei parcheggiatori abusivi.L’operazione antiabusivismo commerciale della Polizia di Stato di Maddaloni ha consentito diriscontrare nell’area di parcheggio del cimitero comunale n.2 parcheggiatori abusivi, che sono statisanzionati per la violazione dell’art. 7 comma 15 del Codice della Strada, con sanzione complessivapari a euro 3100. Nella circostanza, anche nei confronti dei visitatori del cimitero, sono stateelevate sanzioni amministrative, per l’uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, inviolazione dell’art. 173 del Codice della Strada.Inoltre, durante il servizio, gli operatori del Commissariato di P.S. di Maddaloni hannoprovveduto al controllo dei venditori ambulanti di piante e fiori stanziati nell’area antistante alcimitero comunale.I predetti sono risultati muniti delle prescritte autorizzazioni comunali, ma durante ilcontrollo, gli operatori di Polizia hanno rilevato che uno dei commercianti vendeva prodotti senzaemettere scontrino fiscale. Pertanto, gli agenti hanno immediatamente chiesto il concorso dellaGuardia di Finanza di Marcianise, competente in materia, che ha provveduto ad elevare verbale permancata fatturazione dei prodotti venduti.