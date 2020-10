MADDALONI – Schianto in via Napoli a Maddaloni. Un’auto, un piccolo suv, per motivi in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro una cabina elettrica, abbattendo anche un palo della luce. Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che è a lavoro per mettere in sicurezza i cavi dell’alta tensione tranciati dall’urto.