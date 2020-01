MADDALONI. Tir si ribalta al Ponte Vapore

MADDALONI – Ieri mattina al Ponte Vapore di Maddaloni si è sfiorata la tragedia. Un tir che trasportava un container frigo ha ignorato infatti i divieti di transito, scavalcando i new jersey posti come barriera. Una volta superato il tratto sospeso dell’ex provinciale Nola-Caserta, il container frigo si è ribaltato sul lato destro rovesciandosi su una stradina laterale, fortunatamente libera da auto in transito o pedoni. Multato per poco più di 100 euro il conducente con doppia sanzione per divieto di accesso e perdita di carico.