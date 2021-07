SPARANISE – Paura stamattina a Sparanise. Un giovane della zona infatti stava per attraversare pericolosamente i binari della stazione, poco prima del sopraggiungere del treno. Ma la madre del ragazzo è riuscita a recuperare in tempo il figlio che si trovava oltre la linea gialla. Il giovane è tornato poi a casa. Non si esclude alcuna ipotesi.