Magistratura: sfuma il sogno Csm per Raffaello Magi. Alessandro Milita nuovo aggiunto della Procura napoletana

Nulla a che vedere con le toghe, ma da ieri l’ex sovrintendente all’archeologia, alle belle arti e al paesaggio Salvatore Buonomo, è sovrintendente per il Comune di Napoli

CASERTA Diamo ai lettori qualche aggiornamento sulle vicende professionali di alcune conoscenze casertane.

Per la cultura, l’architetto Salvatore Buonomo, a Caserta dal 2014 e fino al 2016 come soprintendente all’archeologia, alle belle arti ed al paesaggio e poi direttore del Segretariato Regionale Mibact per la Campania, è da ieri il nuovo soprintendente per il Comune di Napoli. Succede a Luigi Della Rocca.

Per la giustizia, il magistrato Alessandro Milita, attuale reggente della procura della Repubblica di S.Maria C.V., è stato nominato nuovo procuratore aggiunto della procura napoletana, prevalendo sul collega Giuseppe Narducci, anch’egli noto in questa provincia per il suo impegno contro la camorra.

Il casertano e noto giudice di Cassazione Raffaello Magi, il cui nome è indissolubilmente legato all’epocale processo Spartacus contro il clan dei Casalesi, non è riuscito a conquistare un seggio a Palazzo dei Marescialli nel Consiglio superiore della magistratura, l’organismo di autogoverno dei giudici appena rinnovato attraverso il nuovo sistema di elezione introdotto dalla riforma Cartabia. Magi era candidato in quota Magistratura Democratica.