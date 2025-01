Malore improvviso nella notte, muore a 49 anni mamma casertana

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – L’intera comunità di Maddaloni piange la prematura morte di Giannina Vinciguerra, una donna di 49 anni che ha lasciato un vuoto profondo in amici e parenti. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, quando la donna è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per lei non c’è stato nulla da fare.

Giovannina, descritta da tutti come una persona gentile e sempre pronta ad aiutare, lascia il marito Michele e le figlie Rosa, Lourdes e Annarita, insieme ai genitori Carmela e Gaetano, alla sorella Assunta, al fratello Antonio e a numerosi parenti.

I funerali si sono tenuti questa mattina, domenica 5 gennaio, alle 10 presso la Parrocchia Santa Margherita Vergine e Martire di Maddaloni.