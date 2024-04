Malore improvviso, Sergio muore mentre è al lavoro

IL dramma questa mattina

FALCIANO DEL MASSICO – Sembrerebbe esserci un malore improvviso alla base del decesso di Sergio Rea deceduto questa mattina poco dopo avere raggiunto il posto di lavoro.

Il 60enne, come tutte le mattine ha raggiunto il parcheggio della locale stazione ferroviaria dove lavorava. Probabilmente alle prime avvisaglie del malessere avrebbe fatto giusto in tempo a chiamare il fratello per poi accasciarsi al suolo stroncato da un infarto. Incredulità e grande senso di dispiacere accomuna in queste ore i suoi concittadini. I funerali saranno celebrati domani alle 10 presso la chiesa Santi Rocco e Martino partendo dalla casa dell’Estinto, sita in via Biancospino