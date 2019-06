CASERTA – Pasquale Reale, 32 anni, uno dei malviventi protagonisti, a Caserta, dell’inseguimento del 6 novembre 2018 costato la vita al carabiniere Emanuele Reali, è stato colpito da un malore mentre era nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il 32enne è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per una sospetta intossicazione: non è in pericolo di vita.