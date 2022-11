Ad allertare i soccorsi un familiare della donna

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di apprensione in via Vittorio Emanuele, seconda traversa, a Santa Maria Capua Vetere, dove una donna è stata colta da malore improvviso mentre era in casa da sola.

Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando provinciale di Caserta e un’ambulanza del 118. Ad allertare i soccorsi è stato un familiare dopo che quest’ultima non rispondeva al telefono.