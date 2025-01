MALTEMPO sul casertano, prorogata l’allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti prorogato l’avviso almeno fino alle 18 di domani sera (martedì 14 gennaio) sull’intero territorio

CASERTA – Prosegue l’allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate: la Protezione Civile della Regione Campania ha infatti prorogato l’avviso almeno fino alle 18 di domani sera (martedì 14 gennaio) sull’intero territorio.

Si raccomanda ai Sindaci di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

LE PREVISIONI DI 3BMETEO PER OGGI 13 GENNAIO

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1034m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale settentrionale e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Schiarite in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1100 metri. Mare mosso.