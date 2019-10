Maltrattamenti dei bambini, il Pm chiede l’archiviazione delle due suore

CASAGIOVE (red.cro.) – Il pubblico ministero Mariangela Condiello ha richiesto l’archiviazione per la posizione delle due suore dell’Istituto Mater amabilis di Casagiove, implicate in un caso per abuso di mezzi per l’educazione. Praticamente, secondo le accuse rivolte alle due donne, ci sarebbero state delle violenze e degli abusi nella scuola elementare. Ma per la giudice, Suor Giuseppina De Micco e Sour Bernadette Pangalo non hanno compiuto i reati in esame. Non sappiamo se l’esercizio dell’azione penale, sviluppato dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti delle due suore sia stato attivato o meno da una denuncia o querela. Fosse così, e qualora nel suo atto, il presentatore avesse chiesto, come è suo diritto per legge, di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, esisterebbe una concreta possibilità in un’opposizione alla richiesta del Pm, con conseguente convocazione delle parti in camera di consiglio al cospetto del Gup. In caso contrario, il giudice si pronuncerebbe direttamente, con una probabilità di accoglimento vicino al 100% sulla richiesta del Pubblico ministero.