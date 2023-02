Mamma con tre figli piccoli occupa una casa popolare

Era tempo che chiedeva l’assegnazione di un alloggio

RIARDO – Era tempo che chiedeva l’assegnazione di un appartamento popolare per se e per la sua famiglia ma in cambio riceveva solo promesse mai mantenute. Così questa mattina, probabilmente mossa dalla disperazione, una donna ha deciso di occupare un alloggio popolare di Riardo dando un tetto ai suoi tre figli piccolo. Ad allertare i carabinieri è stato il figlio della coppia che prima vi alloggiava. I militari giunti sul posto hanno certificato l’occupazione dell’appartamento.